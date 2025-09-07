Şanlıurfa'da 4 ilçede eş zamanlı operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da 4 ilçede yapılan geniş çaplı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Akçakale, Birecik, Halfeti ve Siverek ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yürütülen operasyonlarda, 9 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 10 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği şarjörü ve farklı çaplarda 241 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.