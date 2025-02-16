Şanlıurfa'da 5'inci kattan düşen asansördeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Rahime O. (58), Rahime O. (40), Şemanur O. (20), M.A.O. (5), M.S.O. (9), 5 katlı apartmanın asansörüne bindikleri sırada asansör 5'inci kattan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından asansörden çıkartılan aynı aileden 5 yaralı, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.