Şanlıurfa'da 54 cinayetten 26’sı akrabalar arasındaki olaylarda işlendi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, düzenlendiği Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda kentte bu yıl meydana gelen asayiş olaylarını ilişkin bilgi verdi.

Şıldak, "Bu yılki 54 olayın 26’sı akrabalar arasında işlenen cinayetlerdir. Cinayetlerin nedenlerine baktığımızda; arazi anlaşmazlığı, aile içi kavga, geçimsizlik, husumet, alacak-verecek ilişkileri ve 3 olayda akıl hastalığı gibi unsurlar öne çıkmaktadır" dedi.

Vali Hasan Şıldak başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantıya İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tamer Aksoy da katıldı. Toplantıda; asayiş, güvenlik, trafik, uyuşturucuyla mücadele, silah kaçakçılığı, aranan kişilerin yakalanması ve sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda güncel veriler paylaşıldı.

2025 yılında meydana gelen cinayet verilerine ilişkin istatistikleri paylaşan Şıldak, şöyle konuştu: "2020 yılında 50, 2021’de 59, 2022’de 74, 2023’te 77, geçen yıl 50, bu yıl ise 54 öldürme olayı meydana gelmiştir. Bu yılki 54 olayın 26’sı akrabalar arasında işlenen cinayetlerdir. Cinayetlerin nedenlerine baktığımızda; arazi anlaşmazlığı, aile içi kavga, geçimsizlik, husumet, alacak-verecek ilişkileri ve 3 olayda akıl hastalığı gibi unsurlar öne çıkmaktadır."