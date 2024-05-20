Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.
6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Merkez Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı iş makineleriyle yapılıyor.
Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın molozu kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşınıyor.