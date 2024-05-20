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Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 20.05.2024 11:03
  • Giriş: 20.05.2024 11:03
  • Güncelleme: 20.05.2024 11:03
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı iş makineleriyle yapılıyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın molozu kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşınıyor.

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