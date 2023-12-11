Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yüzde 86'sının yıkımı tamamlandı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği kentte, merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda binada hasarlar oluştu. Depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte deprem nedeniyle yıkılan bina sayısının diğer illere göre daha az olduğunu ancak ağır hasar alan ve yıkılması gereken yapı sayısının bir hayli yüksek olduğunu söyledi.