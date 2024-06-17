Şanlıurfa'da akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'da sılama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cansız beden otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Çamlıdere Mahallesi civarında sulama kanalına giren Sedat Dağ (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve dalgıç polisler sevk edildi.

Ekiplerin su altından ve su yüzeyinden yaptığı çalışma sonucunda Dağ'ın cansız bedeni, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulundu.

Cansız beden, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.