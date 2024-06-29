Şanlıurfa'da akraba 2 aile arasında arazi kavgası: 12 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sabah saatlerinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin ismi henüz bilinmeyen bazı kişiler gözaltına alındı.

Güncel 29.06.2024 12:31 Giriş: 29.06.2024 12:31

Güncelleme: 29.06.2024 12:32 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA