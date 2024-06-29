Şanlıurfa'da akraba 2 aile arasında arazi kavgası: 12 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sabah saatlerinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin ismi henüz bilinmeyen bazı kişiler gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Birecik’e bağlı Boztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarından arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile tarlada karşılaştı.
Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgada, taş ve sopaların kullanıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada, aralarında kadınların da olduğu yaralı 12 kişi Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kavgaya karışan bazı kişilerin gözaltına alındığı olayın ardından jandarma ekipleri, yeni bir kavga yaşanmaması için mahallede önlem aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.