Şanlıurfa'da akraba kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Seydi Yavuklu (48) hayatını kaybetti, H.D.Y. (16) yaralandı.

Olay, ilçeye bağı Büyük Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir husumet bulunan akraba iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu Seydi Yavuklu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, H.D. Y. de darbedildi. Yaralılar, yakınları tarafından özel araçla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Seydi Yavuklu, hayatını kaybetti. H.D.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI