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Şanlıurfa'da akrabalar arası silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yurt
  • 31.03.2025 00:37
  • Giriş: 31.03.2025 00:37
  • Güncelleme: 31.03.2025 00:39
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da akrabalar arası silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
FOTOĞRAF: DHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kırsal Büyük Ziyaret Mahallesi'nde husumetli akrabalar arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Vedat S, İbrahim S, Ahmet S, Abdulkadir S, Mehmet S, Ferit S. ve Ahmet T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak Abdulkadir S. kurtarılamadı.

Olaya karışan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Mehmet S'nin adresinde yapılan aramada, kurusıkı silahtan çevrilmiş tabanca ve 55 mermi ele geçirildi.

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