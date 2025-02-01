Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da akrabalar arasında kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile, şikayet için gittikleri adliye bahçesinde kavga etti. Polisin güçlükle sonlandırdığı olayda 3'ü polis 16 kişi yaralanırken, 15 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 01.02.2025 08:18
  • Giriş: 01.02.2025 08:18
  • Güncelleme: 01.02.2025 08:24
Kaynak: AA-DHA
Şanlıurfa'da akrabalar arasında kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı
Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

Kırsal Yığınot Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba İlgin ailesi fertleri arasında tartışma yaşandı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan 56 yaşındaki E.İ., Siverek Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye bahçesinde tekrar karşılaşan aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3’Ü POLİS 16 YARALI, 15 GÖZALTI

Kavgada 3'ü polis memuru 16 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı 16 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 15 kişiyi gözaltına aldı.

BirGün'e Abone Ol