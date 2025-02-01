Şanlıurfa'da akrabalar arasında kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile, şikayet için gittikleri adliye bahçesinde kavga etti. Polisin güçlükle sonlandırdığı olayda 3'ü polis 16 kişi yaralanırken, 15 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA-DHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.
Kırsal Yığınot Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba İlgin ailesi fertleri arasında tartışma yaşandı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan 56 yaşındaki E.İ., Siverek Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye bahçesinde tekrar karşılaşan aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
3’Ü POLİS 16 YARALI, 15 GÖZALTI
Kavgada 3'ü polis memuru 16 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı 16 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 15 kişiyi gözaltına aldı.