Şanlıurfa'da anız yaktıkları belirlenen 6 kişi hakkında işlem yapıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde abız yaktıkları belirtilen Karakeçi Mahallesi'nde 3, Turna Mahallesi'nde 2 ve Aşağı Karacaören Mahallesi'nde 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anız yaktıkları tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde artan yangınlar nedeniyle kırsal bölgelerde çalışma başlattı.
Karakeçi Mahallesi'nde 3, Turna Mahallesi'nde 2 ve Aşağı Karacaören Mahallesi'nde 1 kişinin anız yaktığı belirlendi.
Anız yaktıkları belirlenen 6 kişiye, Çevre Kanunu'na muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından işlem yapıldı.