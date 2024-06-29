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Şanlıurfa'da anız yaktıkları belirlenen 6 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde abız yaktıkları belirtilen Karakeçi Mahallesi'nde 3, Turna Mahallesi'nde 2 ve Aşağı Karacaören Mahallesi'nde 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Güncel
  • 29.06.2024 11:04
  • Giriş: 29.06.2024 11:04
  • Güncelleme: 29.06.2024 11:05
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da anız yaktıkları belirlenen 6 kişi hakkında işlem yapıldı
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anız yaktıkları tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde artan yangınlar nedeniyle kırsal bölgelerde çalışma başlattı.

Karakeçi Mahallesi'nde 3, Turna Mahallesi'nde 2 ve Aşağı Karacaören Mahallesi'nde 1 kişinin anız yaktığı belirlendi.

Anız yaktıkları belirlenen 6 kişiye, Çevre Kanunu'na muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından işlem yapıldı.

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