Şanlıurfa'da apartmanda doğalgaz zehirlenmesi: 13 kişi hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5'i çocuk 13 kişi kaldığı bir apartman dairesinden kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Doğalgazdan zehirlendiği belirlenen 13 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğalgazdan zehirlendiği değerlendirilen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şirinkuyu Mahallesi 146. Sokak'ta 5'i çocuk 13 kişinin kaldığı bir apartman dairesinden, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Doğalgazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Binada, doğalgaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.