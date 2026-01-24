Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da apartmanda doğalgaz zehirlenmesi: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5'i çocuk 13 kişi kaldığı bir apartman dairesinden kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Doğalgazdan zehirlendiği belirlenen 13 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güncel
  • 24.01.2026 10:29
  • Giriş: 24.01.2026 10:29
  • Güncelleme: 24.01.2026 10:34
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da apartmanda doğalgaz zehirlenmesi: 13 kişi hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğalgazdan zehirlendiği değerlendirilen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şirinkuyu Mahallesi 146. Sokak'ta 5'i çocuk 13 kişinin kaldığı bir apartman dairesinden, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Doğalgazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Binada, doğalgaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.

BirGün'e Abone Ol