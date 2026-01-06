Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da apartmanın asansörü düştü: 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir apartmanın asansörü 4. kattan düştü. Düşme sırasında asansörde bulunana Osman Kaya isimli 42 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 06.01.2026 11:28
  • Giriş: 06.01.2026 11:28
  • Güncelleme: 06.01.2026 11:33
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da apartmanın asansörü düştü: 1 kişi öldü
Fotoğraf: AA / Arşiv

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde oturduğu binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Akabe Mahallesi'nde ikamet eden Osman Kaya (52), 4. kattan asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol