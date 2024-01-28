Şanlıurfa'da araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı.
Mehmet K.’nin kullandığı 02 SA 389 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Mehmet K. ile yanında bulunan Emine K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
İtfaiyenin araçtan çıkarttığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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