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Şanlıurfa'da asansör düştü: 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde 5 katlı bir apartmanın asansörü halatın kopması sonucu 2. kattan düştü. Kazada, asansör içerisinde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 17.02.2025 12:27
  • Giriş: 17.02.2025 12:27
  • Güncelleme: 17.02.2025 12:31
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da asansör düştü: 5 kişi yaralandı
Fotoğraf: DHA

Şnlıurfa'da 5 katlı binanın 2’nci katında halatı kopan asansörün düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binada oturan 5 kişi, 2’nci katta asansöre bindikten kısa süre sonra halat koptu.

Asansör kabini hızla zemine düştü. Apartmanda oturanlar, gürültüyü duyup evlerinden çıktıklarında durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kabininde mahsur kalan 2'si çocuk, 5 kişi kurtarıldı. Hafif yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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