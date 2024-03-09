Şanlıurfa'da balkondan rastgele ateş eden şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan silahla ateş eden kişi operasyonla gözaltına alındı.

Ofis Mahallesi'nde bir kişinin balkondan rastgele ateş ettiği bilgisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, balkonda elinde tabancayla bekleyen S.A'yı (55) teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

S.A'nın ateş etmeyi sürdürmesi üzerine özel harekat polislerince eve operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından S.A. gözaltına alındı.