Şanlıurfa'da bıçaklı saldırı: 20 yaşındaki genç öldü
Şanlıurfa'nın 15 Temmuz Mahallesi'nde 20 yaşındaki Adem Dayık isimli kişi, henüz bilinmeyen nedenle uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adem Dayık, 15 Temmuz Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bıçaklı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Dayık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.