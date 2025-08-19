Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Veysel Karani Mahallesi yakınlarında henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İsa Karademir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
İsa Karademir (33), Veysel Karani Mahallesi yakınlarında henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Karademir, ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karademir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.