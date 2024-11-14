Şanlıurfa'da bir avukat bıçaklı saldırıya uğradı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir avukat, bıçaklı saldırıya uğradı.

Avukatlar M.T. ile M.K., ilçede, haciz işlemleri için borçlu kişilerin iş yerine gitti.

Bir süre borçlularla tartışan avukatlardan M.T, borçlu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu 3 yerinden bıçaklanan avukat, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan avukat M.T, darp raporu alarak söz konusu kişilerden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Barosundan yapılan tepki açıklamasında ise saldırıya uğrayan avukata sahip çıkılarak, adli sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.