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Şanlıurfa'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü

Şanlıurfa'da, H.Y. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Z.Y'yi öldürdü. Fail cinayetin ardından gözaltına alındı.

Kadın
  • 06.04.2025 10:34
  • Giriş: 06.04.2025 10:34
  • Güncelleme: 06.04.2025 10:38
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü
Fotoğraf: Depophotos

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını öldüren erkek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde H.Y, boşanma aşamasındaki olduğu Z.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Z.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fail H.Y. gözaltına alındı.

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