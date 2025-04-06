Şanlıurfa'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü
Şanlıurfa'da, H.Y. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Z.Y'yi öldürdü. Fail cinayetin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını öldüren erkek gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde H.Y, boşanma aşamasındaki olduğu Z.Y'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Z.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fail H.Y. gözaltına alındı.