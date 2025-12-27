Şanlıurfa'da bir erkek, evli olduğu kadını ve oğlunu öldürdü!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, tartıştığı evli olduğu kadını ve oğlunu tabancayla öldürdü.

Kırsal Sislice Mahallesi'nde R.S. (65) ile evli olduğu İ.S. (65) ve oğlu R.S. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.S, tabancayla oğluna ve evli olduğu kadına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen kadın ve oğlu yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan R.S'yi yakalayarak gözaltına aldı.