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Şanlıurfa'da bir kişi kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Güncel
  • 11.08.2024 00:30
  • Giriş: 11.08.2024 00:30
  • Güncelleme: 11.08.2024 00:34
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da bir kişi kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldürdü
AA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Kırsal Yukarı Ataklar Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Y.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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