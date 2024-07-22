Şanlıurfa'da bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bıçakla saldırdığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda dün tartıştığı Abdullah Kabakulak'ı (42) bıçakla öldürdükten sonra kaçan S.K. (17) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kaydında, saldırganın olay yerinden kaçması ve bıçaklanan kişinin tişörtünü çıkarıp bacağına tampon yaptıktan sonra yere düşmesi yer alıyor.