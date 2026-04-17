Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene saldırı girişimi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, bıçakla öğretmene saldırmak istedi. Bıçaklı saldırgan polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda sonucunda son anda engellendi.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Hacıömer Mahallesi 19. Sokak’ta bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okula gelen bir veli, öğretmene saldırmaya çalıştı. Yaşanan olayda öğretmen herhangi bir şekilde yaralanmadı.

Yerel medyada yer alan habere göre okulda bulunan polis ekipleri, saldırı girişimine müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi.

Etkisiz hale getirilen veli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki bir ortaokula gelerek kendisini veli olarak tanıtan kişinin, şüpheli hareketleri üzerine okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.