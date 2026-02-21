Şanlıurfa'da bütün sokak hayvanları toplatıldı: Vali'den 'hedefe ulaşıldı' açıklaması

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il ve ilçe merkezlerinde bulunan sokak hayvanlarının toplatılarak kısırlaştırıldığını ve bakımevine kapatıldığını açıkladı.

AKP iktidarının katliam yasasına yönelik tepkiler sürerken ülkede hayvan haklarına yönelik ihlaller de devam ediyor.

Vali Şıldak, hayvanlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na vurgu yapan Şıldık, Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde belediyeler tarafından hayvan bakımevleri kurulduğunu ifade etti.

"Hedefe ulaşıldığını belirten" Şıldak, şunları kaydetti:

"Bakımevlerinde toplam 27 veteriner görevlendirilirken, belediyeler bünyesinde oluşturulan toplama ekiplerinde 62 personel aktif olarak görev yaptı. Yürütülen faaliyetler kapsamında il genelinde 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplanarak bakımevlerine götürüldü. Bakımevlerinde bulunan 3 bin 374 hayvanın kısırlaştırma işlemi de tamamlandı. Gelinen aşamada şehir merkezleri ve ilçe merkezlerinde sahipsiz hayvan bulunmuyor."

BİLDİRİMDE BULUNMA ÇAĞRISI

Kırsal mahallelerde toplama çalışmalarının sürdüğünü, merkez ve ilçelerde ise ekiplerin kontrol faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Şıldak, yurttaşlardan sokak hayvanı görmeleri halinde bildirimde bulunmalarını istedi.

Vali Şıldak, hayvanların toplatılmasıyla ilgili kaymakamlıklar, belediyeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar teşkilatı, veteriner hekimler, toplama ekipleri ve bakımevi personellerine 'teşekkür' etti.