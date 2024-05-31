Şanlıurfa'da çiftçilerin 'elektrik kesintisi' protestosuna polis müdahalesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallerde yaşanan elektrik kesintisine tepki gösteren çiftçiler, Şanlıurfa-Siverek kara yolunu trafiğe kapattı. Kesindi nedeniyle tarlalarını sulayamadıklarını belirten çiftçilerin traktörleri ile enerji şirketinin önünde yaptığı protestoya polis müdahale etti.

Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek isteyen çiftçilere polis müdahale etti.

Siverek'in kırsal mahallelerinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle arazilerini sulayamadıklarını ve mağdur olduklarını belirten çok sayıda çiftçi, traktörleri ile Güney Mahallesi'ndeki enerji şirketinin önünde toplandı.

Enerji şirketinin bulunduğu sokağı traktörleri ile araç trafiğine kapatan ve sorunlarına çözüm isteyen çiftçiler, kimseyle görüşemedi.

Bunun üzerine çiftçiler, yürüyerek gittikleri Şanlıurfa-Siverek kara yolunda oturma eylemi yaptı. Protestoya müdahale eden polis ile çiftçiler arasında arbede yaşandı.

Eylem, bölgeye gelen Siverek İlçe Emniyet Müdürü Tunca Yardım'ın, çiftçiler ile görüşmesinin ardından sonlandırıldı.