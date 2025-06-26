Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeş öldü

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Evren Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde M.K. ile Yusuf ve Muhammed Rawe kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, iki kardeşi silahla ağır yaraladı.

Yusuf ve Muhammed Rawe, ambulansla kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

M.K. ise gözaltına alındı.