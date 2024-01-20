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Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 20.01.2024 15:47
  • Giriş: 20.01.2024 15:47
  • Güncelleme: 20.01.2024 15:48
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İlçe kırsalındaki Aydıncık Mahallesi'nde, akraba aileler arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla yaralanan Ali Ö. ve İzzetin E. hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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