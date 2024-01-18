Şanlıurfa'da cinayet zanlısı operasyonla yakalandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin aranan zanlı, operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ekinyazı Mahallesi'nde A.Ö’nün 6 ay önce silahla vurularak öldürülmesine ilişkin detaylı çalışma yürüttü.
Cinayet zanlısı F.T’nin Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, eve düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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