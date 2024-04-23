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Şanlıurfa'da cinayet zanlısı yakalandı

Operasyon anı dron ile görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 23.04.2024 15:10
  • Giriş: 23.04.2024 15:10
  • Güncelleme: 23.04.2024 15:10
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da cinayet zanlısı yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cinayet zanlısı, operasyonla yakalandı.

Azadi Mahallesi'nde evinin önünde geçen yıl uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden A.A'nın (23) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla E.Y'nin (23) kaldığı adresi tespit etti.

Özel harekat polisi desteğiyle düzenlenen operasyonda E.Y. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 35 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon anı dron ile görüntülendi.

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