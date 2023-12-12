Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Haliliye Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu M.A'yı durdurdu.
Yapılan incelemede M.A'nın "Reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan arandığı tespit edildi.
Şüphelinin yanında bulundurduğu baston incelendiğinde ise içinde gizlenmiş kesici alet bulunduğu belirlendi.
M.A. gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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