Şanlıurfa'da 'çocuğa taciz' iddiası hakkında suç duyurusu

Şanlıurfa'da karton toplayıcısı H.K'nin kızına tacizde bulunduğuna ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından valilik açıklama yaptı. Açıklamada, çocuğun ifadesinin alındığı ve gerekli muayenelerin yapıldığı ifade edilerek iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Valilik, ayrıca, ilgili kuruluşların suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 'çocuğa taciz' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek ilgili kuruluşların suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Kentte karton toplayıcılığı yapan H.K, kızını ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Baba H.K, hastanedeki işlemlerin ardından taburcu edilen kızıyla eve gittiği sırada iddiaya göre, yol kenarında çocuğunun bezini değiştirdi. Bu sırada yoldan geçen bir yurttaş, yaşananları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

BABA SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlenen görüntülerde baba H.K'nin kızına cinsel istismarda bulunduğuna yönelik paylaşımlar yapıldı. Olayın ardından H.K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, serbest bırakıldı.

İFADESİ ALINDI VE MUAYENE YAPILDI

Konu ile ilgili Şanlıurfa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, çocuğa taciz uygulanmadığı ifade edildi.

Çocuğun ifadesinin alındığı ve muayenelerin yapıldığı belirtilen açıklamanın tamamı şöyle:

"04.08. 2024 tarihinde bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan görüntülere istinaden ‘Şanlıurfa’da bir çocuğa cinsel tacizde bulunulduğu’ yönündeki iddialar üzerine Valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 03.08.2024 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından konu incelenerek gerekli işlemler gerçekleştirilmiş, yapılan araştırma sonucunda; sekiz yaşındaki çocuğunun babası tarafından sabah saatlerinde akut ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yine babası tarafından yolun kenarındaki boş bir arsada çocuğun bezinin değiştirildiği, herhangi bir taciz olayının vuku bulmadığı anlaşılmıştır. Çocuğun beyanı da aynı şekildedir. Ayrıca kız çocuğu sağlık muayenesine tabi tutulmuş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilerek çocuğun babası sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır."