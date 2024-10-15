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Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.10.2024 09:45
  • Giriş: 15.10.2024 09:45
  • Güncelleme: 15.10.2024 09:45
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hasan Şahin idaresindeki hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 8'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki Mahmut Koçak hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Sürücü Şahin, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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