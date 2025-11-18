Giriş / Abone Ol
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otombil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güncel
  • 18.11.2025 22:19
  • Giriş: 18.11.2025 22:19
  • Güncelleme: 18.11.2025 22:27
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde O.A. (60) idaresindeki 27 NB 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü ile oğlu İ.A. ve eşi Ayşe A. (55) Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

