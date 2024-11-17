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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü, anne yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.11.2024 13:09
  • Giriş: 17.11.2024 13:09
  • Güncelleme: 17.11.2024 13:10
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü, anne yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı.

Ceyhun Kafadenk'in kullandığı 31 APK 111 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 12. kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile 6 aylık bebeği Mehmet Akif öldü, anne Fatma Kafadenk ise yaralandı.

Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Kafadenk'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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