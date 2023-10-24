Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Suriye asıllı Muhammed El Muhammed (43) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güllübağ Mahallesi´nde meydana geldi. Tarladan dönmek için yola çıkan Suriye asıllı Mumammed El Muhammed’in kontrolünü yitirdiği traktör, devrildi.
Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, El Mumammed'in hayatını kaybettiğini belirledi.
El Muhammed'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki Haber