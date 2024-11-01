Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Haydarahmet Mahallesi'nde tarlasını süren 59 yaşındaki Nuh Emeç’in kullandığı 63 AAN 591 plakalı traktör, şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, devrilen traktörün altında kalan Emeç’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Emeç’in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.