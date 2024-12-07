Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açıldı: Başına kurşun isabet eden kişi öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 07.12.2024 23:06
  • Giriş: 07.12.2024 23:06
  • Güncelleme: 07.12.2024 23:11
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açıldı: Başına kurşun isabet eden kişi öldü
AA

Şanlıurfa'da düğünde havaya ateşlenen mermi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Sakça Mahallesi'nde yapılan düğünde havaya ateş açıldı.

Kurşunun isabet ettiği Orhan Elçiçek başından (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elçiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol