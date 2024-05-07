Şanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın bebeğini kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir düğünde havaya tabancayla ateş açılması sırasında vurulan hamile kadın bebeğini kaybetti.

Kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı.

Bu sırada merminin isabet ettiği Zemzem Ö. (34) yaralandı. Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö'nün çocuğunu kaybettiği belirlendi.

Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, C.K. (58) ve F.K'yi (48) gözaltına aldı.