Şanlıurfa'da düğüne silahlı saldırı düzenlendi: 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düğünde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde ve hastane önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.