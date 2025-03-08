Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çalışır durumdaki ilaç motoruna dokunan 5 yaşındaki İbrahim Halil Çoban isimli çocuk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da ilaçlama motoruna dokunduğu sırada elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki traktörün arkasında bulunan ve çalışır durumdaki ilaç motoruna eli ile dokunan İbrahim Halil Çoban, elektrik akıma kapıldı.
Olayı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, İbrahim Çoban'a ilk müdahaleyi yaparak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Ağır yaralanan İbrahim Çoban, hastanede kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.