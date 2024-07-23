Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da, Zehra Elesli isimli kadın tek katlı evlerinin damında elektrik akımına kapıldı. Annesini kurtarmak isteyen 15 yaşındaki Hatun Elesli de akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Anne ve kızının cansız bedenleri otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan anne ile kızı yaşamını yitirdi.
50 yaşındaki Zehra Elesli, kırsal Akçalı Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinin damında salça yaparken elektrik akımına kapıldı.
Elesli'nin 15 yaşındaki kızı Hatun Elesli de annesini kurtarmak isterken akıma kapıldı.
Ağır yaralanan anne ile kızı, kaldırıldıkları Akçakale Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.