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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Yusuf T., isimli işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 28.05.2024 10:55
  • Giriş: 28.05.2024 10:55
  • Güncelleme: 28.05.2024 10:59
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Yusuf T., kırsal Burç Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek için direğe çıktı.

Akıma kapılarak zemine düşen Yusuf T, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yusuf T, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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