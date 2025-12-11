Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kaynak: AA
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Osman Seven (53), kırsal Sağlamlar Mahallesi'nde tamirat işi yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Seven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Seven'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.