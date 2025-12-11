Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Ajans Haberleri
  • 11.12.2025 16:12
  • Giriş: 11.12.2025 16:12
  • Güncelleme: 11.12.2025 16:12
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Osman Seven (53), kırsal Sağlamlar Mahallesi'nde tamirat işi yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Seven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Seven'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

BirGün'e Abone Ol