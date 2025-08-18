Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evin elektrik tesisatını yaparken elektrik akımına kapılan Mehmet Çiçek isimli işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Çiçek (26), ilçeye bağlı kırsal Kesmetaş Mahallesi'ndeki bir evin elektrik tesisatını yaptığı sırada akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiçek, kurtarılamadı.