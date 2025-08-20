Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi yedi gün sonra hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte temas ettiği kablodan akıma kapılarak metrelerce yükseklikten düşen 41 yaşındaki Elektrik Ustası Kadir Kayış tedavi gördüğü hastanede yedi gün sonra yaşamını yitirdi.

İş cinayeti, 13 Ağustos Salı günü saat 17.00 sularında Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik arızası yaşayan bir zincir marketin sahibi, tamir için Elektrik Ustası Kadir Kayış’ı çağırdı.

Güvenlik tedbirlerini almadan direğe tırmanan Kayış, üst kısma ulaştığında kabloya temas etmesiyle akımına kapıldı. Şiddetli akımının etkisiyle dengesini kaybeden Kayış, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kayış, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kayış, yedi gün sonra yaşamını yitirdi.

Kayış’ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Soruşturma sürüyor.