Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu: Mahalleli sokağa döküldü

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi yaşanan mahallenin sakinleri, ateş yakıp yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürekli yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok ev ve iş yerinde elektronik malzemeler yandı.

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, çöp konteynerlerini yola çekerek ateşe verdi. Yolu da trafiğe kapatan öfkeli kalabalık yaklaşık bir saat süren elektrik protestosunun ardından polisin uyarılarıyla dağıldı.

Mahalle sakinleri, sürekli yaşanan ve mağduriyetlere sebep olan elektrik probleminin çözülmesi için Dicle Elektrik yetkililerinden yardım istedi.