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Şanlıurfa'da ev, işyeri ve araçları kundakladıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 19.07.2025 17:52
  • Giriş: 19.07.2025 17:52
  • Güncelleme: 19.07.2025 17:53
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da ev, işyeri ve araçları kundakladıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde molotofkokteyli ile ev, işyeri ve araçları kundakladıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde ev, işyeri ve araçlarda yaşanan kundaklama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemelerin sonunda kimlikleri belirlenen şüpheliler S.K, F.K, İ.İ. ve A.S gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan molotofkokteyli atan şüpheliler çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin molotofkokteyli attığı ve motosikletle olay yerinden kaçtığı yer alıyor.

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