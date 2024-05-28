Şanlıurfa'da fabrika yangını

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde pamuk balyalarının bulunduğu fabrikada yangın çıktı. İş makineleri ile duvarları yıkılan fabrikada yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde pamuk balyalarının bulunduğu fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, polis ekipleri de Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile destek verdi.

Yangın, Viranşehir’e bağlı Çiftçiler Mahallesi'nde bulunan çırçır fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Çiftçi ’ye ait çırçır fabrikasında henüz nedeni öğrenilmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, depoda istiflenen pamuk balyalarını tutuşturmasıyla büyüdü. Fabrikayı saran alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, bölgede görevli TOMA'lar da destek verdi. İş makineleri ile duvarları yıkılan fabrikada yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.