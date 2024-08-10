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Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Harran'da bir fabrikanın çatı tamirini yapan 40 yaşındaki Sahar Edheni, beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 10.08.2024 17:35
  • Giriş: 10.08.2024 17:35
  • Güncelleme: 10.08.2024 17:39
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde fabrikanın çatısından düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Tahılalan Mahallesi yakınlarındaki bir fabrikanın çatı tamirini yapan 40 yaşındaki Sahar Edheni, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Edheni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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